О чем будут говорить Путин и Лукашенко: военный эксперт назвал 2 сценария встречи

Уже завтра, 17 февраля, самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Есть 2 сценария, о чем могут говорить диктаторы. Оба касаются войны в Украине.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, если Россия поглотит Беларусь, Лукашенко прекратит свое существование как политик.

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"Если Беларусь будет поглощена Россией, то Лукашенко прекращает свое существование как политик. Это будет относиться и к его сыну Николаю, которого он готовит себе в преемники", – отметил он.

Два сценария встречи Путина и Лукашенко

Саламаха рассматривает два возможных варианта, о чем будут говорить диктаторы. В обоих сценариях Путин будет убеждать Лукашенко вступить в войну России против Украины.

Первый сценарий. По мнению военного эксперта, российский диктатор может убеждать Лукашенко присоединить Беларусь к России. Таким образом, вооруженные силы Беларуси будут автоматически подчинены российским генералам и будут действовать согласно планам Путина.

Второй сценарий. Николай Саламаха отметил, что российский диктатор попытается уговорить нелегитимного белорусского президента присоединить свою армию к группировке, которая через месяц или два попытается наступать на Украину с территории Беларуси.

Военный эксперт отметил, что пока о создании такой группировки речь не идет.

Как минимум, это нужно создавать армейский корпус численностью 50 – 80 тысяч (военных – 24 канал). Сейчас из российских войск приблизительно 10 – 12 тысяч. Вооруженные силы Беларуси под ружье смогут выставить 15 – 20 тысяч,

– сказал Саламаха.

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