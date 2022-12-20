Путину несложно сместить Лукашенко: какова основная цель визита главы Кремля в Минск

19 декабря диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Минске. То, что они говорили в публичном пространстве о результатах встречи, не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, Путин не просто так привез с собой огромную делегацию из ближайшего окружения. Там даже был личный помощник российского диктатора и бывший посол в США Юрий Ушаков, непосредственно курирующий вопросы отношений России с Западом.

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По мнению Юнуса, Россия пытается определить, когда она сможет окончательно склонить Беларусь к участию в войне против Украины.

Основная цель визита – прозондировать все возможные варианты на случай того, когда и в какой момент можно будет окончательно склонить или заставить Лукашенко к войне. Если он будет сильно упорствовать, Путину не будет сложно его сместить. Но он понимает, что может больше проиграть. Потому что второго Лукашенко не найдет,

– отметил Юнус.

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Как отметил Юнус, возможности Кремля на территории Беларуси за последние два года существенно усилились. Лукашенко благодарит Россию, что смог удержаться у власти после протестов.

Впрочем, несмотря на серьезное российское влияние, белорусское население не столь зомбировано, как российское. Они вообще не хотят воевать. Если Лукашенко начнет принуждать армию идти против Украины, то снова могут начаться масштабные протесты, чего Путину явно не нужно.

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Удастся ли заставить Лукашенко вступить в войну или нет – лейтмотив визита. Путин 3 года туда не летал. Лукашенко сам 7 или 8 раз ехал в Россию. Поэтому делайте выводы, что такого произошло и что там в документах такого, что Путин собрал ближнее окружение и прилетел в Минск,

– рассказал Юнус.

Политолог считает, что Лукашенко все же попытается отвертеться от участия в войне в Украине. Однако это становится все труднее.

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