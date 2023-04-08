Основная задача – держать Запад в напряжении: какие темы Путин мог обсудить с Лукашенко
Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередную встречу в Москве 5 и 6 апреля. Вероятно, они говорили о размещении ядерного оружия, совместных учениях и в целом поглощении Беларуси Россией.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил белорусский журналист и оппозиционер Франек Вячорка. По его мнению, Путин может прийти к запуску ядерных ракет с территории Беларуси.
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Путин хочет превратить Беларусь в полигон
Вечерко отметил, что Лукашенко делает все, что ему скажет Путин. Вероятно, диктаторы говорили о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, последующих шагах относительно совместных учений и в целом о поглощении Беларуси Россией.
Путин хочет превратить Беларусь не только в площадку для запуска ракет, но и в полигон. Возможно он дойдет до запуска ядерных ракет с территории Беларуси. В начале войны уже был такой разговор. Они говорили, что могут сделать сброс тактического оружия на Полесье, чтобы запугать Украину и Запад,
– сказал он.
Оппозиционер считает, что это до сих пор есть в планах Путина и Лукашенко. По его словам, будет ли это размещение ядерных ракет или в 10, или в 100 километрах от границы НАТО – роли не играет.
Вячорка о встрече Лукашенко и Путина: смотрите видео
Задача диктаторов – держать Запад в напряжении
Франек Вячорка подчеркнул, что в Вашингтоне и Брюсселе не знают точно, планируют ли диктаторы применять ядерное оружие, разместят ли они его на границах с НАТО. Ядерные угрозы – это часть психологического давления на Запад.
"Это элемент ядерного шантажа. Их задача – держать в напряжении Польшу, заставить страны Запада и США наращивать свою группировку в Европе, больше платить за войска", – отметил журналист.
В ISW проанализировали встречу Лукашенко и Путина
- Путин и Лукашенко 5 апреля встретились тет-а-тет, а 6 апреля приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Там обсуждались вопросы союзной интеграции в безопасности, экономике, обороне, культуре и гуманитарной сфере.
- Путин заявил, что чиновники выполнили 74% союзных программ. Говорил о создании единой системы косвенных налогов, мерах по формированию общих стандартов для промышленности обеих стран, а также об унификации белорусского и российского торгового законодательства.
- Не обошлось без замещения импорта. Аналитики отмечают, вероятно, это необходимо, чтобы смягчить санкции Запада. Кремль прилагает многолетние усилия, чтобы включить элементы оборонно-промышленной базы Беларуси. Оба государства, наверное, используют усилия по экономической интеграции Союзного государства, чтобы усилить свои текущие меры по уклонению от санкций.
- Лукашенко выступил с шаблонной риторикой. Аналитики считают, что его заявления указывают на то, что диктатор не намерен дальше втягивать Беларусь в военные действия России. Лукашенко заявил, что НАТО вроде бы целенаправленно наращивает силы вдоль границ Союзного государства, а также, что Запад развязал информационную, политическую и экономическую войну против Беларуси и России.
- Ранее Лукашенко использовал такую риторику, пытаясь оправдать сопротивление давлению Кремля. Он утверждал, что Беларусь должна защитить западный фланг Союзного государства.