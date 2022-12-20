Лукашенко хочет политически уцелеть после поражения России: каким был визит Путина в Минск

В понедельник 19 декабря Лукашенко посетил не Святой Николай, а Путин. Назвать этот визит результативным для России трудно, потому что Лукашенко – хитрая лиса, которая просто хочет политически уцелеть после поражения России.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. Ранее сообщалось о том, пойдет ли Беларусь войной против Украины.

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В Беларуси недостаточно войск

Магда отметил, что после визита Путина в Лукашенко многие ожидали, что сразу после этого Беларусь пойдет войной против Украины, но там недостаточно ни белорусских, ни российских войск, которые сейчас просто тренируются. Беларусь – это единственный союзник, потому что даже Иран официально не признает свою помощь Москве. Лукашенко на этой встрече даже пытался подыгрывать Путину, когда говорил, мол, они 2 агрессора, которых никто не любит.

После переговоров они полетели в одну из резиденций Лукашенко, где говорили один на один без делегаций. Я думаю, что Путин хочет добиться от Лукашенко не военного участия в войне, а слияния в единое союзное государство. Путин имеет психологическую травму из-за распада СССР, а здесь как раз дата – 100 лет со дня его образования,

– заметил директор Института мировой политики.

Путину нужны победы

Он продолжил, что создание этого союза необходимо для того, чтобы иметь хотя бы какую-нибудь победу. Потому что пока только поражение – флагман Черноморского флота крейсер "Москва" утоплен, удары по аэродромам стратегической авиации и тому подобное. Нужна компенсация, что даже в Молдове появилась паника, мол Россия готовит наступление на нее.

"Вторжение Молдовы в случае гипотетического полного поражения Украины. Лукашенко прогнулся перед Путиным в пределах своей компетенции. Что касается "Искандеров", они уже давно на территории Беларуси, просто теперь вместо российских экипажей сели белорусские, а это опасно, потому что это уже фактически прямое участие в войне, и это отследит наша разведка», – подчеркнул Магда.

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Лукашенко хочет политически удержаться

По его словам, российские медиа написали, что Лукашенко взял паузу, а белорусские оппозиционные медиа сообщили, что действительно ожидали худшего. Но Лукашенко просто хочет политически удержаться после поражения России. И ему это может удаться, его сразу не сбросят.

Он, по его уловке, может очень быстро выйти и сказать, что был вынужден поддерживать Путина, потому что взяли в заложники Колю и т.д. И будут 2 или 3 десятка человек, как подтвердят это хоть под присягой, хоть на Библию будут ложить руку,

– подчеркнул директор Института мировой политики.

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