Лукашенко свою позицию уже очертил: зачем он приехал к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз встретился с Владимиром Путиным сегодня, 17 февраля. Он будет снова просить денег, но не будет выполнять все просьбы российского диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, эту встречу они проводят в противовес Мюнхенской конференции безопасности, хотя это и выглядит жалко.

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Чего ждать от встречи Лукашенко и Путина

Как подчеркнул Шейтельман, Лукашенко еще накануне встречи очертил свою позицию по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что белорусская армия вступит в войну только в одном случае – если ВСУ войдут на территорию Беларуси.

Очень четко сформулировал. Не просто сказал, что это произойдет при обстреле. Нет, критерий конкретный – вход украинской армии на территорию Беларуси. То есть если мы обстреляем, то все нормально. Можем уничтожать россиян на территории Беларуси,

– предположил Шейтельман.

Скорее всего, вся встреча Путина и Лукашенко сведется к тому, что последний будет просить денег. У Беларуси большие проблемы с деньгами, а у России начался дефицит бюджета. И средств на Белоруссию не хватает.

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Кроме того, в начале встречи произошел довольно интересный публичный разговор между обоими диктаторами. Путин поблагодарил, что Лукашенко согласился приехать. А тот ответил: "А как я мог не согласиться"? Как считает Шейтельман, белорусский диктатор специально ответил.

Он прямо показал, что находится в подчинении Путина. Это для будущих разборок. Лукашенко понимает – если Путин потеряет власть в результате поражения, то он не хочет терять власть. Начнет рассказывать, что всегда был на стороне Украины, но держали его в заложниках. Убили главу МИД, а ему угрожали,

– отметил Шейтельман.

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