Будут говорить о дружбе, – политолог предположил, чего ждать от встречи главы Китая с путиным

Си Цзиньпин отправился с визитом в Среднюю Азию. В ходе своего турне лидер Китая встретится с российским диктатором владимиром путиным.

Встреча состоится в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Узбекистане. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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По его словам, одним из основных вопросов, который будут обсуждать путин и Си Цзиньпин, станет война в Украине.

Чего ждать от встречи путина и Си Цзиньпина

Скорее всего, президент Китая может публично заявить о поддержке россии.

Путин и Си Цзиньпин будут говорить хорошие слова о поддержке и вечной дружбе. Китай будет продолжать антизападную риторику и даже может говорить о том, что в войне в Украине виноваты США и НАТО. Но украинцы не должны беспокоиться по этому поводу,

– подчеркнул Загородний.

По словам политолога, Си Цзиньпин делает заявления, которые радуют ухо путина. Однако реальные дела свидетельствуют о совсем другом.

Несмотря на все надежды москвы, Китай так и не стал помогать россии в войне против Украины.

Более того, Китай сокращает экспорт в россию материалов и продукции, которые могут быть использованы для нужд военно-промышленного комплекса. Все потому, что Пекин опасается попасть под западные санкции.

Чего Си Цзиньпин хочет от путина

Причина такого поведения Си Цзиньпина кроется в том, что у китайского лидера есть собственные планы по отношению к россии.

Китайцы сейчас будут скачивать ресурсы из россии, которая уже фактически стала сырьевым придатком Китая. Россия уже сейчас по дешевке продает Китаю нефть и газ, которые не может продать Европе,

– отметил Загородний.

По его словам, не исключено, что Си Цзиньпин в обмен на заявления о поддержке снова попытается получить что-то от кремля.

Политолог добавил, что схожую тактику применяет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эксплуатирующий россию в обмен на обещания "заставить Зеленского к перемирию".

Россия теряет влияние в Средней Азии

Политолог видит во встрече путина и Си Цзиньпина еще один аспект. По его словам, фактически Китай намерен перенять дела россии в Средней Азии.

Сейчас москва теряет влияние в этом регионе. Средняя Азия пытается балансировать между тремя центрами влияния – Китаем, Турцией и США. России в этом уравнении уже нет,

– подчеркнул Загородний.

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