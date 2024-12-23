Встреча Трампа и Путина не будет первой, поэтому диктатор хорошо знает слабые стороны своего "оппонента". О рисках, связанных с возможной встречей, 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Почему встреча Трампа и Путина может иметь неожиданные последствия

До своей инаугурации 20 января Дональд Трамп лично довольно ограниченно высказывается относительно войны России против Украины. Его заявления, обычно, направлены показать его готовность завершить войну, а уже условия, на которых это будет происходить, обычно, осторожно сообщает его команда.

Впрочем, Трамп однозначно сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным встретиться с Владимиром Путиным.

Я имею определенное беспокойство от желания Трампа заглянуть в глаза Путину и поговорить с ним. Потому что Путин, по моему убеждению, является большим интриганом. Он пережил многих президентов и научился читать и изучать слабые места своих партнеров. У Трампа будет нетерпение: ему нужен быстрый результат, а Путину – отнюдь не,

– отметил Олег Рыбачук.

Хотя в Кремле сообщили, что, мол, нет никаких "реальных импульсов" для организации встречи Трампа и Путина не было, впрочем, глава Кремля все чаще намекает на то, что готов к этому. Оно и не удивительно, ведь он действительно мог бы найти определенный подход к Трампу.

"Путин знает, как "массировать" эго Трампа и будет делать это. Я убежден – он к этому готовится. Это будет комбинация из лести, неправды и полуправды. Трамп и так уже повторяет определенные вещи, что Россия никогда не проигрывала войну, о руинах вместо территории Украины, куда уже никто не вернется, – это очень странная риторика", – подчеркнул Рыбачук.

Если Трамп будет продолжать не просто подобную риторику, но и делать соответствующие действия, то это может показать всем диктаторам в мире, что международное право ничего не стоит. Ведь границы Украины были признаны во всем мире, есть гарантии, что этих границ никто не нарушит, однако на деле оказалось иначе.

Когда на Украину полномасштабно напала Россия и не только оккупировала, но и сравняла с землей часть территорий, новоизбранный президент США не предлагает помощь, а побуждает подписывать "мирное соглашение", потому что, мол, на эти территории никто не вернется. Поэтому, мировые лидеры могут сделать вывод, что захватить 20% территории другой страны – вполне нормально и последствий это не будет иметь.