Зустріч Трампа і Путіна не буде першою, тож диктатор добре знає слабкі сторони свого "опонента". Про ризики, пов'язані з можливою зустріччю, 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Чому зустріч Трампа і Путіна може мати неочікувані наслідки

До своєї інавгурації 20 січня Дональд Трамп особисто доволі обмежено висловлюється щодо війни Росії проти України. Його заяви, зазвичай, спрямовані показати його готовність завершити війну, а вже умови, на яких це відбуватиметься, зазвичай, обережно повідомляє його команда.

Втім Трамп однозначно повідомив, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним.

Я маю певне занепокоєння від бажання Трампа заглянути в очі Путіну та поговорити з ним. Тому що Путін, на моє переконання, є більшим інтриганом. Він пережив багатьох президентів та навчився читати та вивчати слабкі місця своїх партнерів. У Трампа буде нетерплячка: йому потрібен швидкий результат, а Путіну – аж ніяк,

– зауважив Олег Рибачук.

Хоч у Кремлі повідомили, що, мовляв, немає ніяких "реальних імпульсів" для організації зустрічі Трампа й Путіна не було, втім очільник Кремля все частіше натякає на те, що готовий до цього. Воно й не дивно, адже він справді міг би знайти певний підхід до Трампа.

"Путін знає, як "масажувати" его Трампа і робитиме це. Я переконаний – він до цього готується. Це буде комбінація з лестощів, неправди та напівправди. Трамп і так вже повторює певні речі про те, що Росія ніколи не програвала війну, про руїни замість території України, куди вже ніхто не повернеться, – це дуже дивна риторика", – наголосив Рибачук.

Якщо Трамп продовжуватиме не просто подібну риторику, а й робитиме відповідні дії, то це може показати усім диктаторам у світі, що міжнародне право нічого не варте. Адже кордони України були визнані в усьому світі, є гарантії, що цих кордонів ніхто не порушить, однак на ділі виявилося інакше.

Коли на Україну повномасштабно напала Росія і не лише окупувала, але й зрівняла з землею частину територій, новообраний президент США не пропонує допомогу, а спонукає підписувати "мирну угоду", бо, мовляв, на ці території ніхто не повернеться. Тож, світові лідери можуть зробити висновок, що захопити 20% території іншої країни – цілком нормально і наслідків це не матиме.