Это должна быть точка в урегулировании, – Песков о встрече Зеленского и Путина
- Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина должна стать "точкой" в урегулировании войны в Украине.
- Песков подчеркнул, что российская позиция "остается неизменной" и "изложена в проекте меморандума, переданном украинской стороной".
- Подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись стороны, по словам Пескова, "диаметрально противоположные", и их "сближение требует сложной дипломатической работы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Прихвостень главы Кремля отметил, что этот контакт должен стать "точкой" в урегулировании войны в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что сказал Песков о встрече Зеленского и Путина?
Дмитрий Песков отметил, что встреча на высшем уровне может и должна "поставить окончательную точку" и "зафиксировать те модальности, и те договоренности, которые предстоит наработать в ходе экспертной работы".
Делать, наоборот, невозможно. Может ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, вряд ли,
– сказал пресс-секретарь Путина.
Также он подчеркнул, что позиция России по окончанию войны "остается неизменной", и она "изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороной".
"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись стороны во время второго раунда, диаметрально противоположные. Вряд ли их можно сблизить в одно время. Для этого нужна очень сложная дипломатическая работа", – резюмировал Песков.
К слову, Владимир Зеленский отмечал, что его личная встреча с Владимиром Путиным является необходимой для окончания войны, которую начала Россия против Украины. По-другому с российской стороной не получится.