Выгодно Путину, – политолог сказал, какова цель частых визитов Лукашенко к российскому диктатору

Александр Лукашенко примерно раз в месяц встречается с Владимиром Путиным. Однако это общение двух диктаторов взаимовыгодно для них обоих.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Он отметил, что Путин использует рычаги воздействия на Лукашенко. А самопровозглашенный белорусский президент также получает прибыль из этого.

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Лукашенко изменяет интуиция

Путин каждой встречей с Лукашенко "цементирует" так называемую "союзное государство" и захватывает Беларусь разными способами.

К тому же это выгодно Путину, ведь он должен демонстрировать хоть какое-то международное сотрудничество. И кроме Лукашенко никого не осталось из руководителей других стран, с кем он мог бы общаться,

– отметил Кошель.

Однако в этой ситуации Лукашенко изменяет интуиция, ведь если он считает, что российское ядерное оружие, расположенное в Беларуси, его усилит, то это не так.

Политолог объяснил цель регулярных встреч Путина и Лукашенко: смотрите видео

Ядерное оружие сделает его еще большим вассалом Путина,

– подчеркнул политолог.

Однако Лукашенко из этого тоже получает свою выгоду в разных аспектах. Однако есть один ключевой – деньги. Он продолжает использовать Путина, получая рынки сбыта для белорусской продукции, дешевые кредиты и многие другие вещи.

"Однако нельзя исключать, что Лукашенко также думает о том, что будет после ухода Путина из власти или его смерти. Один из возможных сценариев, что белорусский диктатор будет пытаться попробовать себя или своего наследника в роли главы России", – Алексей Кошель.

Больше о встречах Лукашенко и Путина

Белорусский и российский диктаторы встретились 23 июля в Санкт-Петербурге – впервые после мятежа, который совершил в России главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. А также после перемещения в Беларусь отрядов вагнеровцев.

Лукашенко во время встречи с Путиным признался, что его "напрягают" вагнеровцы, ведь они "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или Жешув". Кроме того, белорусский диктатор придумал, что Польша якобы перебрасывает свои войска к границе.

В то же время в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что встреча Путина и Лукашенко – это их попытка повысить ставки в информационной кампании против западных стран.

Также аналитики из ISW подчеркнули, что угрозы Лукашенко относительно вагнеровцев, которые якобы могут начать активные действия против Польши, безосновательны. Потому что нет подтверждений о наличии у наемников из ЧВК "Вагнера" тяжелого вооружения".