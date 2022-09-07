"Рамштайн" – это антипутинская коалиция, – Черник объяснил, чего ожидать от встречи

7 сентября 2022 , 15:02
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Уже 5-я встреча "Рамштайн" состоится 8 сентября. Все предыдущие предоставляли нам новое, более качественное вооружение, нынешняя же происходит незадолго до того, как полноценно начнет работать ленд-лиз.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Политолог Александр Антонюк также рассказывал, что на зиму в Украине появятся новые виды вооружения.

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Мир не устал помогать Украине

Черник отметил, что мир ничуть не устал помогать Украине. Встреча "Рамштайн" 8 сентября будет уже пятой, и это ответ всем скептикам, говорящим, что мир больше не будет поддерживать наше государство.

Есть задача снизить геополитический статус россии, и он в обязательном порядке будет понижен,
– заметил военный эксперт.

"Рамштайн" – это антипутинская коалиция

По словам Черника, "Рамштайн" не что иное, как антипутинская, антироссийская коалиция. В нее уже входят более 50 стран.

"Между прочим, антигитлеровская коалиция, созданная 1 января 1942 года, имела на старте всего 26 стран", – подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что встреча "Рамштайн" – это будет, можно сказать, последняя синхронизация часов перед тем, как заработает ленд-лиз на 44 миллиарда долларов. Это произойдет в конце октября – начале ноября.

Должны понимать, что большая часть боевой помощи оружия будет засекречена. Она не будет открыта,
– подчеркнул Черник.

Ход войны сменит авиация

Он уверен, что по-настоящему изменить ход этой войны может авиация. В частности, сам Черник – поклонник американских образцов.

"F-16, F-15, F-35, A-10 Thunderbolt. Хотя, скажем, такие шведские истребители, как Saab Gripen, могут подойти. Так же, как и французские Mirage 2000 или Rafale", –  отметил военный эксперт.

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Автор: Сергій Цигульський