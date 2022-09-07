"Рамштайн" – это антипутинская коалиция, – Черник объяснил, чего ожидать от встречи
Уже 5-я встреча "Рамштайн" состоится 8 сентября. Все предыдущие предоставляли нам новое, более качественное вооружение, нынешняя же происходит незадолго до того, как полноценно начнет работать ленд-лиз.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Политолог Александр Антонюк также рассказывал, что на зиму в Украине появятся новые виды вооружения.
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Мир не устал помогать Украине
Черник отметил, что мир ничуть не устал помогать Украине. Встреча "Рамштайн" 8 сентября будет уже пятой, и это ответ всем скептикам, говорящим, что мир больше не будет поддерживать наше государство.
Есть задача снизить геополитический статус россии, и он в обязательном порядке будет понижен,
– заметил военный эксперт.
"Рамштайн" – это антипутинская коалиция
По словам Черника, "Рамштайн" не что иное, как антипутинская, антироссийская коалиция. В нее уже входят более 50 стран.
"Между прочим, антигитлеровская коалиция, созданная 1 января 1942 года, имела на старте всего 26 стран", – подчеркнул он.
Военный эксперт добавил, что встреча "Рамштайн" – это будет, можно сказать, последняя синхронизация часов перед тем, как заработает ленд-лиз на 44 миллиарда долларов. Это произойдет в конце октября – начале ноября.
Должны понимать, что большая часть боевой помощи оружия будет засекречена. Она не будет открыта,
– подчеркнул Черник.
Ход войны сменит авиация
Он уверен, что по-настоящему изменить ход этой войны может авиация. В частности, сам Черник – поклонник американских образцов.
"F-16, F-15, F-35, A-10 Thunderbolt. Хотя, скажем, такие шведские истребители, как Saab Gripen, могут подойти. Так же, как и французские Mirage 2000 или Rafale", – отметил военный эксперт.
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Оружие для Украины: последние новости
- Германия недавно передала Украине радиолокационную станцию COBRA. Кроме того, еще пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
- Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему не предоставил Украине танки. Он заявил, что его страна самостоятельно не будет действовать в вопросах военной помощи.
- "Рамштайн-5" станет важнейшей встречей, на которой будет поставлена "точка". Есть надежда, что международные партнеры выделят новое оружие, которое ВСУ еще не получали.
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