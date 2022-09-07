"Рамштайн" – это антипутинская коалиция, – Черник объяснил, чего ожидать от встречи

Уже 5-я встреча "Рамштайн" состоится 8 сентября. Все предыдущие предоставляли нам новое, более качественное вооружение, нынешняя же происходит незадолго до того, как полноценно начнет работать ленд-лиз.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Политолог Александр Антонюк также рассказывал, что на зиму в Украине появятся новые виды вооружения.

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Мир не устал помогать Украине

Черник отметил, что мир ничуть не устал помогать Украине. Встреча "Рамштайн" 8 сентября будет уже пятой, и это ответ всем скептикам, говорящим, что мир больше не будет поддерживать наше государство.

Есть задача снизить геополитический статус россии, и он в обязательном порядке будет понижен,

– заметил военный эксперт.

"Рамштайн" – это антипутинская коалиция

По словам Черника, "Рамштайн" не что иное, как антипутинская, антироссийская коалиция. В нее уже входят более 50 стран.

"Между прочим, антигитлеровская коалиция, созданная 1 января 1942 года, имела на старте всего 26 стран", – подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что встреча "Рамштайн" – это будет, можно сказать, последняя синхронизация часов перед тем, как заработает ленд-лиз на 44 миллиарда долларов. Это произойдет в конце октября – начале ноября.

Должны понимать, что большая часть боевой помощи оружия будет засекречена. Она не будет открыта,

– подчеркнул Черник.

Ход войны сменит авиация

Он уверен, что по-настоящему изменить ход этой войны может авиация. В частности, сам Черник – поклонник американских образцов.

"F-16, F-15, F-35, A-10 Thunderbolt. Хотя, скажем, такие шведские истребители, как Saab Gripen, могут подойти. Так же, как и французские Mirage 2000 или Rafale", – отметил военный эксперт.

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Оружие для Украины: последние новости

Германия недавно передала Украине радиолокационную станцию COBRA. Кроме того, еще пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему не предоставил Украине танки. Он заявил, что его страна самостоятельно не будет действовать в вопросах военной помощи.

"Рамштайн-5" станет важнейшей встречей, на которой будет поставлена "точка". Есть надежда, что международные партнеры выделят новое оружие, которое ВСУ еще не получали.

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