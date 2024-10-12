НАТО или "безлимит" оружия: какие важные решения для Украины готовят на "Рамштайне"

Заседание в формате "Рамштайн" перенесли из-за урагана "Милтон" в США. Это будет особая встреча, где можно ожидать сюрпризы для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что следующее заседание "Рамштайн" должно быть особенным, ведь там соберутся именно лидеры государств. Тут можно ожидать серьезных для Украины решений.

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Чего ожидать от следующего "Рамштайна"

Как отметил Огрызко, предыдущие разы на "Рамштайн" собирались министры. Конечно, что это высокий уровень. Но обычно министры не принимают политических решений в отличие от лидеров государств.

Я был министром. И понимаю, что есть "потолок". Есть мой "этаж", а есть "этаж" руководителя государства. Когда собираются лидеры, то они сами по себе принимают решения, которые потом не отменишь. Министры могут о чем-то договориться, но нужно согласие руководителя государства. Хорошо, что встречу перенесли на определенное время. Нужно, чтобы собрались руководители государств,

– сказал Огрызко.

Сейчас можно только "пофантазировать", какие решения может получить Украина на следующем "Рамштайне". Вряд ли это будет что-то вроде вступления в НАТО в ускоренном варианте. Пока представляется, что это сложно реализовать по ряду причин. В частности из-за самой войны; из-за действий правительств Венгрии, Словакии и т.п.

Возможно, на "Рамштайне" будут решения о почти безлимитных поставках всего, что имеет Запад. Также речь может идти о разрешении использовать это оружие так, как нам нужно. Бить на 300-400 километров вглубь России. Уничтожать там военную инфраструктуру. Вот такие решения действительно могут приблизить Украину к НАТО,

– отметил Огрызко.

В Пентагоне объявили, что перенесли заседание в формате "Рамштайн" на неопределенный срок. Союзники и в дальнейшем будут работать над помощью для ВСУ.