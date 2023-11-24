"Дважды прозвучало очень четкое заявление": США не выбирают между Украиной и Израилем

Соединенные Штаты Америки сняли любые спекуляции относительно якобы выбора между Украиной и Израилем. Об этом США отметили на заседание "Рамштайн".

Во время заседание Контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн" США объяснили свою позицию относительно якобы выбора между Украиной и Израилем. Они заверили, что полностью отданы всем обязательствам по поддержке Украины, пишет 24 Канал.

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Выбор США между Украиной и Израилем

Очень важно то, что вчера наш ключевой партнер США, а именно министр обороны Ллойд Остин, фактически сняли любые спекуляции по поводу того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной,

– заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Павлюк отметил, что в течение вчерашних онлайн-переговоров "дважды прозвучало очень четкое заявление о том, что речь не может идти ни о каком выборе, США стоят рядом с Израилем, но одновременно полностью отданы всем своим обязательствам по поддержке Украины".

Он подчеркнул, что непубличные заявления также свидетельствовали не только о поддержке Украины, но и о прекрасном понимании того, что эта поддержка нужна не только Украине, но и каждой стране цивилизованного мира.

Что известно о встрече "Рамштайн"

Геннадий Коваленко, временный исполняющий обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества заявляет о том, что "Рамштайн" претерпевает эволюцию. По его словам, он двигается к долгосрочным проектам поддержки, что очень важно.

Формат работы Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" изменился с сентября 2023 года. Это формат – "Рамштайн 2.0". Он предполагает переход от удовлетворения неотложных потребностей к более системной, плановой и долгосрочной работе.

По состоянию на ноябрь 2023 формат "Рамштайн" объединяет 54 страны. Союзники уже объявили о создании долгосрочных пяти коалиций способностей в поддержку Украины. Речь идет о: авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции морской безопасности.

17-я встреча Контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн" прошла в среду, 22 ноября. Участие в ней приняли главы оборонных ведомств более 50 стран.