Генсек НАТО приехал к Трампу в Мар-а-Лаго: о чем они говорили

Генеральный секретарь НАТО и новоизбранный президент США собрались во Флориде для дискуссий о вызовах безопасности, которые стоят перед Альянсом. Вместе с ними были члены национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники.

22 ноября во Флориде состоялась встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, на которой они обсудили важные аспекты глобальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

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Какие детали известно о встрече Рютте с Трампом

Встреча состоялась в поместье Трампа в Палм-Бич, известном как Мар-а-Лаго.

В ходе обсуждений, длившихся несколько часов, Рютте и Трамп сосредоточились на текущих вызовах безопасности, с которыми сталкивается мир. Среди них – вопросы, связанные с глобальными геополитическими угрозами.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО и его команда встретились с конгрессменом Майком Волтцем и представителями команды национальной безопасности Трампа.

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