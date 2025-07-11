Лавров говорит, что передал Рубио "цитаты украинской власти" о необходимости "уничтожать россия"

Сергей Лавров заявил, что передал госсекретарю США Марко Рубио якобы подборку "цитат украинских властей". По словам российского министра иностранных дел, эти слова якобы касались необходимости "уничтожать русских"

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что рассказал Лавров о встрече с Рубио

Сергей Лавров заявил, что он якобы передал госсекретарю США Марку Рубио небольшую "выдержку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка", где якобы "прямо говорится о необходимости уничтожать россиян, юридически, а лучше физически".

Кроме того, российский министр иностранных дел не стал комментировать заявления Рубио о новом плане по Украине, ответив фразой Трампа: "Так я вам и скажу".

В то же время Лавров заявил, что на встрече с Рубио подтвердил неизменную позицию России по Украине, которую отстаивал Кремль до этого.

К слову, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Сергей Лавров озвучил новые предложения по завершению войны в Украине во время встречи в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН. По словам Рубио, эти предложения он передаст Дональду Трампу.