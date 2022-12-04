Зачем Шойгу летал в Беларусь и достиг ли Кремль цели: эксперт заметил интересные детали визита

Шойгу летал в Беларусь, где провел встречу с Лукашенко. Это событие настораживало, однако во время разговора министра обороны России с белорусским диктатором можно было заметить интересные детали.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что ISW предположили мотивы Кремля во встрече Шойгу и Лукашенко.

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Разговор Шойгу и Лукашенко

Ступак отметил, что Шойгу прилетел в Беларусь со свитой, все с большими звездами, с лампасами и т.д. Это была уже встреча на низовом уровне, и о политических договоренностях здесь не говорится. Это общение ради исполнения политических договоренностей, которые были между Лукашенко и Путиным.

Шойгу должен все это воплотить в жизнь на месте. Это военное сотрудничество меня сейчас действительно настораживает. Я не думаю, что говорилось о том, чтобы Беларусь дала еще больше танков или снарядов, потому что это можно было решить двумя и тремя приехавшими полковниками, передали бы просьбу от россиян и забрали бы,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что речь шла об интеграции, о боевом слаживании. Поэтому мы не исключаем, что на каком-то этапе Лукашенко сломается и, по меньшей мере, позволит повторное наступление со своей территории войск России.

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Интересные детали разговора

По словам эксперта Украинского института будущего, было заметно, что Лукашенко нездоровится, плохо, он задыхался, говорил через силу. Наверное, разговор был очень неприятным для него. Он пытался выкручиваться.

"Однако с каждым разом все труднее и труднее ему это дается", – подчеркнул Ступак.

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