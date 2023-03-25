Дал четко понять: Си предостерег Путина от применения ядерного оружия

Во время официального визита в Москву Си Цзиньпин дал понять Владимиру Путину, что применение ядерного оружия недопустимо. В Европе считают, что поездка лидера Китая "сделала мир более безопасным".

Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в комментарии журналистам. Он считает, что этот визит снизил риск ядерной войны.

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Си снизил риск ядерной войны

В комментарии журналистам Жозеп Боррель заявил, что Си Цзиньпин во время визита в Москву не пересек "никаких красных линий", поэтому повода для волнений нет. Вместе с тем европейский политик не считает дружбу Си и Путина "безграничной". Именно поэтому лидер Китая "уменьшил вероятность применения ядерного оружия".

Этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они (Китай – 24 Канал) дали это очень четко понять,

– заявил Боррель.

Также, по словам Борреля, Си представил Путину мирный план по окончании войны в Украине, который предостерегает от применения ядерного оружия. Кроме того, Пекин, по мнению европейского политика, не собирается предоставлять какое-либо летальное оружие России.

Боррель считает, что лидер Китая хочет стать координатором по вопросу войны России против Украины, но никак не союзником Кремля.

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