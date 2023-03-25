Таку думку висловив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у коментарі журналістам. Він вважає, що цей візит зменшив ризик ядерної війни.
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Сі зменшив ризик ядерної війни
У коментарі журналістам Жозеп Боррель заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту до Москви не перетнув "жодних червоних ліній", тому приводу для хвилювань немає. Разом з тим, європейський політик не вважає дружбу Сі й Путіна "безмежною". Саме тому лідер Китаю "зменшив ймовірність застосування ядерної зброї".
Цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони (Китай – 24 Канал) дали це дуже чітко зрозуміти,
– заявив Боррель.
Також, за словами Борреля, Сі презентував Путіну мирний план щодо закінчення війни в Україні, який застерігає від застосування ядерної зброї. Окрім того, Пекін, на думку європейського політика, не збирається надавати будь-яку летальну зброю Росії.
Боррель вважає, що лідер Китаю хоче стати координатором у питанні війни Росії проти України, але ніяк не союзником Кремля.
Зустріч Сі та Путіна: коротко
- З 20 по 22 березня глава КНР Сі Цзіньпін приїхав з візитом до Росії. Там він зустрівся з диктатором Владіміром Путіним.
- Як вважають в Інституті вивчення війни, Москві запропонували більш стримане бачення спільних відносин Росії та Китаю, ніж хотілося б Владіміру Путіну.
- Сі та Путін підписали низку документів. Частина з них стосується купівлі російського газу. Однак Китай це робитиме з величезною знижкою та на власних умовах.