Таку думку висловив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у коментарі журналістам. Він вважає, що цей візит зменшив ризик ядерної війни.

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Сі зменшив ризик ядерної війни

У коментарі журналістам Жозеп Боррель заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту до Москви не перетнув "жодних червоних ліній", тому приводу для хвилювань немає. Разом з тим, європейський політик не вважає дружбу Сі й Путіна "безмежною". Саме тому лідер Китаю "зменшив ймовірність застосування ядерної зброї".

Цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони (Китай – 24 Канал) дали це дуже чітко зрозуміти,

– заявив Боррель.

Також, за словами Борреля, Сі презентував Путіну мирний план щодо закінчення війни в Україні, який застерігає від застосування ядерної зброї. Окрім того, Пекін, на думку європейського політика, не збирається надавати будь-яку летальну зброю Росії.

Боррель вважає, що лідер Китаю хоче стати координатором у питанні війни Росії проти України, але ніяк не союзником Кремля.

Зустріч Сі та Путіна: коротко