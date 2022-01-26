Встреча советников "Норманди" началась в Париже: чего ожидают у Зеленского
Источник:твиттер Андрея Ермака
Во французском Париже стартовала встреча советников лидеров "нормандской четверки". Украину на переговорах представляет Андрей Ермак, глава Офиса Президента.
Встреча началась 26 января около 13:00 по Киеву. Перед ее началом Ермак поделился своими ожиданиями в твиттере.
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Что говорят у Зеленского
Глава Офиса Президента подчеркнул, что наконец удалось возобновить переговоры в нормандском формате. Ранее их на протяжении длительного времени блокировала российская сторона.
Это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины,
– подчеркнул он.
Кто участвует в переговорах:
- Андрей Ермак – глава Офиса Президента Украины;
- Йенс Плетнер – советник немецкого канцлера;
- Эммануэль Бонн – советник французского президента;
- Дмитрий Козак – замглавы администрации Путина.
Предыдущую встречу сорвала Россия
На ноябрь 2021 года была запланирована встреча глав МИД стран "нормандской четверки". Впрочем, из-за сопротивления России провести ее так и не удалось. Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров отказался от переговоров. Он цинично заявил, что для Москвы якобы важна не сама встреча, а ее содержание.
В Кремле сообщали, что направили в Германию, Францию и Украину "проект итогового документа нормандской встречи", но не получили ответа. Такую позицию у Зеленского назвали странной. Ведь фактически Кремль хотел, чтобы итог переговоров был известным еще до их начала. Зато спикер украинского президента призвал Россию сотрудничать ради мира.
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