Встреча советников "Норманди" началась в Париже: чего ожидают у Зеленского

Во французском Париже стартовала встреча советников лидеров "нормандской четверки". Украину на переговорах представляет Андрей Ермак, глава Офиса Президента.

Встреча началась 26 января около 13:00 по Киеву. Перед ее началом Ермак поделился своими ожиданиями в твиттере.

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Что говорят у Зеленского

Глава Офиса Президента подчеркнул, что наконец удалось возобновить переговоры в нормандском формате. Ранее их на протяжении длительного времени блокировала российская сторона.

Это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины,

– подчеркнул он.

Кто участвует в переговорах:

Андрей Ермак – глава Офиса Президента Украины;

– глава Офиса Президента Украины; Йенс Плетнер – советник немецкого канцлера;

– советник немецкого канцлера; Эммануэль Бонн – советник французского президента;

– советник французского президента; Дмитрий Козак – замглавы администрации Путина.

Предыдущую встречу сорвала Россия

На ноябрь 2021 года была запланирована встреча глав МИД стран "нормандской четверки". Впрочем, из-за сопротивления России провести ее так и не удалось. Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров отказался от переговоров. Он цинично заявил, что для Москвы якобы важна не сама встреча, а ее содержание.

В Кремле сообщали, что направили в Германию, Францию и Украину "проект итогового документа нормандской встречи", но не получили ответа. Такую позицию у Зеленского назвали странной. Ведь фактически Кремль хотел, чтобы итог переговоров был известным еще до их начала. Зато спикер украинского президента призвал Россию сотрудничать ради мира.

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