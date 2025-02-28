"Очевидно, неудачная": что стало камнем преткновения во встрече США и России в Стамбуле

В Стамбуле 27 февраля состоялся новый раунд переговоров с участием российской и американской делегаций. Встреча, вероятно, оказалась неприятной для россиян.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что в Стамбуле в этот день Россия и США ни к чему не договорились. Разговор для России был неприятным.

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"Если бы все было хорошо, если бы разговор был положительным, конструктивным и оптимистичным, то российская сторона вышла бы к журналистам, которые ждали у этого здания, и заявила бы: "Мы обо всем договорились". Арктику поделили условно 59 на 41, вопрос по Украине решили, согласовали работу посольских учреждений в России и США. Но этого же не произошло", – сказал Иван Ступак.

Почему стороны не пришли к согласию

Он пояснил, что обычно, когда переговоры были неудачными, представители российской стороны выходят через боковую дверь, сразу садятся в автомобили и избегают общения с прессой. Россияне вынуждены ехать на совещание в Москву, чтобы обсудить услышанное.

Ступак предположил, что разговор касался того, что Россия должна уступить территории, которые она захватила во время войны, в пользу Украины.

Было много резких заявлений со стороны России, в частности от Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова, что "никакими территориями мы уступать не будем, это противоречит Конституции, то, чего требует Трамп, для России неприемлемо". Вероятно, именно поэтому стороны и не смогли достичь согласия,

– сказал Иван Ступак.

Он отметил, что военным путем России не удастся захватить эти территории, но она пытается действовать методом психологического давления.

Россия блефует

Ступак добавил, что в России – в силовых структурах, откуда происходит значительная часть российских чиновников, используется термин "брать на понт".

Речь идет о попытке создать иллюзию преимущества, демонстрируя, что якобы имеешь лучшие карты, чем есть на самом деле. На самом же деле они могут быть равными или даже значительно хуже, чем у противника. Но ты блефуешь, повышаешь ставки и угрожаешь: мол, если не будет так, как мы требуем, последствия будут значительно хуже.

Россия настаивает, что Украина должна оставить около 30% территорий Херсонской и Запорожской областей, которые она еще не успела захватить во время войны,

– сказал Ступак.

Он добавил, что у России банально нет ресурсов, чтобы реально ухудшить ситуацию для оппонента. Она активно использует эту тактику, особенно по вопросу территорий, заявляя, что никакими территориями уступать не будет.