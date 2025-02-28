Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що у Стамбулі цього дня Росія та США ні до чого не домовилися. Розмова для Росії була неприємною.

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"Якби все було добре, якби розмова була позитивною, конструктивною й оптимістичною, то російська сторона вийшла б до журналістів, які чекали біля цієї будівлі, і заявила б: "Ми про все домовилися". Арктику поділили умовно 59 на 41, питання щодо України вирішили, узгодили роботу посольських установ у Росії та США. Але цього ж не сталося", – сказав Іван Ступак.

Чому сторони не дійшли згоди

Він пояснив, що зазвичай, коли переговори були невдалими, представники російської сторони виходять через бокові двері, одразу сідають в автомобілі й уникають спілкування з пресою. Росіяни змушені їхати на нараду до Москви, щоб обговорити почуте.

Ступак припустив, що розмова стосувалася того, що Росія має поступитися територіями, які вона захопила під час війни, на користь України.

Було багато різких заяв із боку Росії, зокрема від Сєргєя Лаврова та Дмітрія Пєскова, що "жодними територіями ми поступатися не будемо, це суперечить Конституції, те, чого вимагає Трамп, для Росії неприйнятне". Ймовірно, саме через це сторони й не змогли досягти згоди,

– сказав Іван Ступак.

Він зауважив, що військовим шляхом Росії не вдасться захопити ці території, але вона намагається діяти методом психологічного тиску.

Росія блефує

Ступак додав, що у Росії – у силових структурах, звідки походить значна частина російських чиновників, використовується термін "брати на понт".

Йдеться про спробу створити ілюзію переваги, демонструючи, що нібито маєш кращі карти, ніж є насправді. Насправді ж вони можуть бути рівними або навіть значно гіршими, ніж у противника. Але ти блефуєш, підвищуєш ставки і погрожуєш: мовляв, якщо не буде так, як ми вимагаємо, наслідки будуть значно гіршими.

Росія наполягає, що Україна повинна залишити близько 30% територій Херсонської та Запорізької областей, які вона ще не встигла захопити під час війни,

– сказав Ступак.

Він додав, що у Росії банально немає ресурсів, щоб реально погіршити ситуацію для опонента. Вона активно використовує цю тактику, особливо щодо питання територій, заявляючи, що жодними територіями поступатися не буде.