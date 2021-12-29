Встреча США и России по "гарантиям безопасности" не будет иметь смысла без участия ЕС, – Боррель

В Евросоюзе заявили, что хотят участвовать в переговорах, которые 10 января состоятся между США и Кремлем. В частности там считают, что только тогда они будут иметь смысл.

Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он рассказал в интервью изданию.

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Боррель заявил, что в переговорах США и России нужно привлечь ЕС

Боррель заявил, что Европа не хочет и не должна быть сторонним зрителем, решение по которому принимают над ее головой.

Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза – это абсурд. Мы этого не примем. О нас ничего не решается без нашего присутствия,

– заявил Боррель.

Политик добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил это во время разговора по телефону 23 декабря.

Кстати, перед этим Жозеп Боррель заявил о поддержке Украины. Политик заверил, что даже в самом худшем случае Евросоюз будет с нашей страной. Он также побудил всех, на фоне эскалации со стороны России, задуматься о последствиях.

Коротко о войсках России возле границы с Украиной

Американская пресса еще в конце октября заявила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Именно это вызвало беспокойство у ЕС и США.

Впоследствии эту информацию подтвердила украинская разведка. Она также добавила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

После этого Джо Байден провел переговоры по видеосвязи с Владимиром Путиным. Впоследствии – по телефону пообщался с Владимиром Зеленским.

28 декабря стало известно, что США и Россия определились с датой переговоров относительно ситуации возле украинских границ. Их проведут 10 января 2022 года.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас мы находимся в миллиметре от красной линии. По мнению министра, уровень угрозы повысился, и не пересек красной отметки.

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