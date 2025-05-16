Процесс движется в выгодном для Украины русле: основные сигналы с переговоров в Турции

В Стамбуле продолжается встреча украинской и российской сторон при посредничестве турецкой. Россияне настаивали, чтобы во время переговоров не было представителей США.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча проходит с участием турецкой стороны, хотя Россия хотела, чтобы и турки не присутствовали.

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Какой месседж озвучивает Украина

Министр обороны Украины отметил, что мир возможен при условии, если Россия проявит готовность к конкретным действиям, в частности к прекращению огня, как минимум, на 30 дней, осуществлению гуманитарных шагов. Украина по-прежнему выражает готовность к прямым переговорам на высшем уровне: между Зеленским и Путиным.

Российская делегация планирует отправиться в аэропорт сразу как только закончится встреча, не оставаясь для переговоров о прекращении огня. Россияне приехали просто озвучить свои требования, повторить перечень пунктов Стамбульского протокола 2022 года,

– отметила ведущая.

Делегация из России представлена четырьмя лицами, украинская же прибыла в более широком составе: кроме Умерова здесь присутствуют еще 11 представителей нашего государства. В частности, от МИД, Генштаба, ГУР, СБУ.

Диалог между США и Украиной был без Уиткоффа

Госсекретарь США Рубио прибыл в Турцию в мрачном настроении, где провел ряд встреч, в частности с главой ОПУ Ермаком, главой МИД Сибигой, министром обороны Украины Умеровым. На этой встрече присутствовал спецпосланник американского президента Келлог. А вот другого спецпредставителя президента США Уиткоффа не было.

"Его принято считать пророссийским, поэтому это позитивный сигнал этих переговоров. Можно делать уже выводы, что этот процесс движется в выгодном для Украины русле. Эти переговоры контролирует крыло Рубио в Белом доме, который является антироссийским", – отметила Кучер.

Американская делегация покинула место встречи Украины и России. Посредником на переговорах в Стамбуле осталась Турция.

Что озвучивает турецкая сторона

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча 16 мая определит будущую встречу между Зеленским и Путиным. Турецкая сторона считает важным, чтобы украинская и турецкая делегации прислушались к призывам Трампа и Эрдогана установить мир.

В турецком МИД также отметили, что стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом. Сейчас подтвержденной информации со стороны Украины по этому поводу нет.

Введение санкций против России на паузе

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что прогресс в переговорах возможен будет только тогда, когда состоится его личная встреча с российским диктатором Путиным. Об этом отметил в Стамбуле и Марко Рубио. Пока США не готовы публично говорить об усилении давления на Россию, о введении против нее дополнительных санкций.

Хотя в кулуарах представители американской и украинской сторон обсуждали различные сценарии развития событий. США видят оптимизм относительно того, что законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о санкциях против России может быть поддержан большинством в Сенате и Палате представителей США.

Тогда этот документ будет принят и не оставит выбора Трампу не подписать его,

– объяснила ведущая 24 Канала.

Европа также говорит о возможности введения санкционных ограничений против России, если та не согласится на прекращение огня и будет тормозить переговоры. Введение 17-го пакета санкций европейцы отложили до вторника, чтобы дождаться итогов встречи в Стамбуле. 20 мая запланировано заседание Европейского Совета, где может быть принят этот санкционный пакет.