Так работает дипломатия: президент Финляндии нашел правильный подход к Трампу

Президент Финляндии Александр Стубб сыграл с Дональдом Трампом в гольф. Такая дипломатия всегда будет работать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, заметив, что такие неформальные связи нужны. Президент Финляндии смог найти правильный подход к Трампу.

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Обсуждали и войну в Украине

Как отметил Загородний, Соединенные Штаты сейчас существенно заинтересованы в Арктике. Именно поэтому они хотят находиться на Гренландии, которая является своеобразными "воротами" в Арктику. Это позволит Штатам укрепить свое влияние в мире.

Также у США есть проблема с ледоколами. И Финляндия может с этим помочь. Параллельно они обсуждали и проблемы урегулирования войны в Украине.

Если рыба клюет на червя, то нужно ей его дать. А не клубнику. Трампу это нравится. Если вариант с гольфом работает, то надо его использовать. Так неформально дипломатия и работает. Официальное рукопожатие на форумах – это обычно верхушка айсберга,

– сказал Загородний.

Добавим, после встречи с Трампом Стубб позвонил Владимиру Зеленскому. Они обсудили взаимодействие с США и необходимые шаги для достижения справедливого мира.