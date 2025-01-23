Глава польского МИД считает, что Путин должен заслужить на встречу с Трампом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что встреча главы Кремля Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом заранее даст российскому диктатору ошибочное представление о своем весе. Поэтому он должен заслужить эту встречу.

Об этом заявил министр во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает 24 Канал.

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Сикорский высказался о встрече Путина с Трампом

Глава МИД Польши приветствовал тот факт, что президент Трамп требует именно у кремлевского диктатора изменить позицию, а не у Украины.

Но есть один совет, который я хотел бы дать администрации, исходя из опыта страны, которая предупреждала остальной мир о Путине. Он следующий: это не тот Путин, которого Трамп знал во время своей первой каденции,

– сказал Сикорский.

Он отметил, что президент США – это лидер свободного мира, тогда как Владимир Путин – это военный преступник, обвиняемый в похищении украинских детей.

"Я бы посоветовал, чтобы Путин заслужил право на встречу. Если это произойдет рано, это вознесет его над его важностью и даст ему ложное представление", – сказал Сикорский, о чем указали в Укринформе.