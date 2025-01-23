Про це заявив міністр під час Українського сніданку в Давосі, повідомляє 24 Канал.

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Сікорський висловився про зустріч Путіна з Трампом

Глава МЗС Польщі привітав той факт, що президент Трамп вимагає саме в кремлівського диктатора змінити позицію, а не в України.

Але є одна порада, яку я хотів би дати адміністрації, виходячи з досвіду країни, яка попереджала решту світу про Путіна. Вона наступна: це не той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції,

– сказав Сікорський.

Він наголосив, що президент США – це лідер вільного світу, тоді як Владімір Путін – це військовий злочинець, обвинувачений у викраденні українських дітей.

"Я б порадив, щоб Путін заслужив право на зустріч. Якщо це станеться рано, це вознесе його над його важливістю і дасть йому хибне уявлення", – сказав Сікорський, про що вказали в Укрінформі.