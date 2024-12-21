Путин является "пешкой" для Трампа: какую позицию будут отстаивать США на переговорах с Россией

После инаугурации Дональда Трампа логичным его шагом была бы встреча с Владимиром Путиным. Избранный президент США неоднократно говорил о том, что стремится как можно быстрее закончить войну в Украине. Также встреча с главой Кремля позволит Трампу решать глобальные вопросы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, подчеркнув, что эта встреча должна была бы состояться при любых обстоятельствах. Также Виктор Орбан объяснил, что из-за законодательных ограничений в США Трамп не сумел завершить войну в Украине "за 24 часа".

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Могут встретиться в нейтральной стране

Джигун предположил, что по меньшей мере один раз Трамп и Путин общались один на один, когда глава Кремля поздравлял избранного президента США с победой на выборах. Косвенно это подтвердил Трамп, когда пытался избежать ответа на этот вопрос.

Встреча Трампа и Путина может состояться на нейтральной территории – точно не в США и не в России. Например, в Турции или Казахстане, который является страной, не подписавшей Римский статут. Поэтому Путина там не арестуют в соответствии с ордером МУС,

– отметил он.

Также Казахстан – страна Центральной Азии, и оттуда Трамп, по его мнению, мог бы продолжить тур по странам с авторитарными лидерами во главе и отправиться, например, в Северную Корею.

Для Украины это также знак – она должна работать до инаугурации Трампа, пока есть возможность для финализации идеи окончания войны, которая интересна именно ей. Потому что Россия будет давить силой на Трампа и пытаться убедить его, что ее локальные успехи на поле боя должны отражаться в соглашениях об окончании войны.

Это точно не будут разговоры о справедливом проукраинском мире,

– пояснил политолог.

Избиратели Трампа в своем большинстве не считают Россию, к сожалению, ключевым врагом США. Поэтому для него нет политических ограничений для того, чтобы общаться с Путиным. Однако есть 2 вещи, которые заставляют Трампа пойти на этот шаг:

желание продемонстрировать, что он "король сделок" не только в бизнесе, но и политике, и они могут привести к благоприятным для США результатам;

к этой встрече Трампа вынуждают избиратели, которым во время президентской кампании он обещал, что будет общаться с кем нужно, чтобы закончить эту войну и сделать это быстро.

Путин дает сигналы

В то же время Путин дает всевозможные сигналы относительно того, что хочет общаться с Трампом. В частности, он заявил на своей пресс-конференции о желании говорить с избранным президентом США. У них якобы есть много тем для обсуждения.

Однако для Путина является принципиальным вопрос, чтобы США были инициаторами такой встречи, чтобы, мол, не Россия просила о ней, а американцы, которые очень сильно хотят окончания войны. Он имеет для этого определенные условия: продвижение России на поле боя и, несмотря на санкции, способность обеспечивать войско ракетами.

Это нужно учитывать Трампу, чтобы не дать Путину понять, что он имеет преимущество и может получить все, что захочет в этих переговорах,

– сказал партнер коммуникационного агентства Good Politics.

В то же время Путин считает, что он является центром влияния на мировую политику, но в реальности Трамп воспринимает его сквозь призму Китая. Глава Кремля для него является, по словам политолога, "пешкой" на пути к боссу, с которым очень непросто вести дела. Россия в контексте мировой экономики является каплей в море. Равно как и российская армия не сравнится с вооруженными силами Китая.

Для Трампа это возможность обрубить способность Путина усиливаться с Китаем и сдержать распространение китайского влияния на Запад и на страны, которые продолжают быть союзниками Пекина,

– резюмировал Максим Джигун.

К слову, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус надеется, что Путин может не принять условия Трампа относительно окончания войны в Украине. Тогда, по мнению Пинкуса, Трамп может "показать свой характер, мощь, силу, свою армию".