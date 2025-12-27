По дороге к Трампу Зеленский проведет переговоры с лидерами Европы по дороге к Трампу

28 декабря на курорте Мар-а-Лаго во Флориде должна состояться встреча президента Зеленского и Дональда Трампа. Политики будут обсуждать мирный план США.

"Сейчас мы в самолете на пути во Флориду США. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьером страны Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с Трампом.

И безусловно, среди всех этих деталей, есть чувствительные вопросы. Все их будем поднимать", – ответил Зеленский журналистам.