Есть ли в Трампа механизмы для прекращения военной помощи Украине

Украина и США так и не подписали соглашение о полезных ископаемых. В целом встреча двух президентов оказалась непростой, а со стороны Дональда Трампа прозвучали новые угрозы относительно помощи нашему государству.

Стоит понимать, что президент США имеет большие полномочия, ему подчиняется вся исполнительная власть. Об этом 24 Каналу рассказал политический обозреватель Дмитрий Абрамсон, отметив, что во внешней политике от него также зависит очень много.

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Могут ли США остановить помощь

В палате представителей все демократы и половина республиканцев поддерживают Украину. Но когда Трамп дает им противоположные приказы, вся его партия прислушивается, ведь он имеет контроль над обеими палатами. Поэтому не стоит ожидать, что республиканцы встанут против Трампа ради Украины.

Трампу кажется, что весь мир крутится вокруг него. Его интересует только личная выгода. Можно было попробовать петь Трампу дифирамбы, говорить комплименты, чтобы так повлиять, но у него уже давно и достаточно прочно налажена связь с Россией,

– подчеркнул Дмитрий Абрамсон.

Позиция американского лидера, его обвинения напоминают попытку установления диктатуры. После смены власти, в правительстве всегда оставались аполитичные люди, которые просто были профессионалами своего дела и могли хорошо выполнять работу. Еще во время первой каденции Трамп назвал всех их врагами.

На вторую каденцию Трамп пришел подготовленным. У него есть план, что надо сделать, чтобы уничтожить демократические структуры. С этим очень трудно бороться, потому что они фактически подчиняются Трампу. Итак, сейчас идет серьезная "чистка" всех этих учреждений.

Ожидать можно чего угодно

В США существует теория, что Россия якобы не так опасна как Китай, поэтому Украиной можно пожертвовать, чтобы разъединить Пекин и Москву. Но в такой трактовке нет никакого смысла. Этим Соединенные Штаты хотят прикрыть свою антиукраинскую политику.

Китай внимательно смотрит за тем, как закончится война в Украине, ведь его интересует Тайвань. Если в Пекине поймут, что Россия выиграет, тогда будут знать, что Запад не может долго защищать Тайвань и начнут действовать,

– сказал политический обозреватель.

Сейчас от Трампа можно ожидать чего угодно. Но все-таки маловероятно, что он начнет сотрудничать с Россией в военных вопросах. Хотя, осознавая неординарность американского президента, – все может случиться.

Напомним, после встречи с Зеленским Трамп сказал, что она "не была замечательной" и обвинил Президента Украины в том, что он якобы не хочет мира. На вопрос о военной поддержке и ее возможном прекращении Трамп сказал, что "не имеет значения, что он рассматривает".