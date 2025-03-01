Варто розуміти, що президент США має великі повноваження, йому підпорядковується вся виконавча влада. Про це 24 Каналу розповів політичний оглядач Дмитро Абрамсон, зауваживши, що у зовнішній політиці від нього також залежить дуже багато.

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Чи можуть США зупинити допомогу

У палаті представників всі демократи й половина республіканців підтримують Україну. Але коли Трамп дає їм протилежні накази, вся його партія прислухається, адже він має контроль над обома палатами. Тому не варто очікувати, що республіканці постануть проти Трампа заради України.

Трампу здається, що весь світ крутиться навколо нього. Його цікавить тільки особиста вигода. Можна було спробувати співати Трампу дифірамби, говорити компліменти, щоб так вплинути, але у нього вже давно й досить міцно налагоджений зв'язок з Росією,

– підкреслив Дмитро Абрамсон.

Позиція американського лідера, його звинувачення нагадують спробу встановлення диктатури. Після зміни влади, в уряді завжди залишалися аполітичні люди, які просто були професіоналами своєї справи й могли добре виконувати роботу. Ще під час першої каденції Трамп назвав усіх їх ворогами.

На другу каденцію Трамп прийшов підготовленим. У нього є план, що треба зробити, щоб знищити демократичні структури. З цим дуже важко боротися, бо вони фактично підпорядковуються Трампу. Отже, зараз триває серйозна "чистка" всіх цих установ.

Очікувати можна будь-чого

У США існує теорія, що Росія нібито не така небезпечна як Китай, тому Україною можна пожертвувати, щоб роз'єднати Пекін і Москву. Але в такому трактуванні немає ніякого змісту. Цим Сполучені Штати хочуть прикрити свою антиукраїнську політику.

Китай уважно дивиться за тим, як закінчиться війна в Україні, адже його цікавить Тайвань. Якщо у Пекіні зрозуміють, що Росія виграє, тоді знатимуть, що Захід не може довго захищати Тайвань і почнуть діяти,

– сказав політичний оглядач.

Зараз від Трампа можна очікувати будь-чого. Але все-таки малоймовірно, що він почне співпрацювати з Росією у воєнних питаннях. Хоча, усвідомлюючи неординарність американського президента, – все може трапитися.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що вона "не була чудовою" і звинуватив Президента України в тому, що він нібито не хоче миру. На запитання про військові підтримку та її можливе припинення Трамп сказав, що "не має значення, що він розглядає".