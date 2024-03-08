Орбан едет к Трампу: какие есть угрозы для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по данным СМИ, может встретиться с бывшим президентом Дональдом Трампом в США уже 8 марта. Оба известны пророссийскими симпатиями. Однако есть определенные интересные нюансы относительно этой встречи.

Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины в Киеве Тибор Томпа, заметив, что эта возможная встреча – исключительно пиар Орбана. Не нужно верить ни одному его слову.

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Есть ли угрозы для Украины

Как отметил Томпа, недавно у него был разговор с руководителями венгерских общин в США. Это – потомки людей, которые пережили Венгерское восстание 1956 года, когда российские танки заехали в страну. Соответственно ни одна венгерская община в США не симпатизирует Орбану.

Никто из венгерских общин в США не принимает Орбана. А там есть уважаемые сенаторы, представители Палаты представителей и т.п. Орбан вообще вынужден с собой привозить определенную "свиту",

– сказал Томпа.

Украине не стоит чего-то ожидать от этой встречи. Орбан только хочет попиариться. Но самое интересное, что пока нет серьезных деталей об этой встрече. Один из руководителей венгерской общины вообще отметил, что даже окружение Трампа пока никак не комментировало этот возможный визит.

В общем эта встреча нужна только Орбану. Он – максимально изолирован в Европе, ведь никто с ним общаться не хочет о так называемых "мирных инициативах" по войне в Украине. Многие венгры жестко критикуют Орбана.

Вот недавно известный украинский венгр Йожеф Сабо, его все знают в Украине, заявил, что Орбан – подлец, который много лет поддерживает связи с Путиным. Стоит гордиться Сабо за его позицию и за все, что он сделал для Украины,

– подчеркнул Томпа.

Возможная встреча Орбана и Трампа: коротко