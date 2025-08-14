Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что встреча Трампа и Путина - это первый шаг к урегулированию ситуации на территории Украины. Однако он подчеркнул, что не стоит завышать ожидания.

Какими будут результаты встречи на Аляске?

Михаил Подоляк отметил, что после встречи в онлайн формате европейских лидеров и Дональда Трампа стало понятно чего ожидает американский лидер от саммита на Аляске.

Говорится о безусловном прекращении огня, а дальше другие переговорные форматы. Это трехсторонние или многосторонние встречи, но начинать надо с прекращения огня. Трамп хочет модерировать это,

– сказал он.

Если Россия не согласится на прекращение огня, то это должно означать окончательную изоляцию России без всякой отсрочки. Тогда Соединенные Штаты Америки сразу должны вести жесткие санкции, которые будут влиять на экономику страны-агрессора.

Разговоров об обмене территорий не будет. Сам Трамп говорит о том, что территориальные вопросы, финал войны и его условия – все это уже отдельная встреча. Кстати, он сказал, что готов присоединиться к гарантиям безопасности, над которыми работают европейские партнеры,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Он подчеркнул, что задача Дональда Трампа во время встречи на Аляске является начать реальный процесс переговоров, после которого можно будет говорить, что война идет к финалу.

Путин же едет на Аляску совсем с другой целью, в частности, чтобы максимально продолжить войну и чтобы США проиграли репутационное противостояние и отошли на периферию.

Кремль хочет доминировать в процессе модерации войны и мира. То есть у России план затянуть все, у Трампа – сделать первый шаг к урегулированию,

– подытожил Подоляк.

Отметим, Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют подписывать никаких документов после переговоров на Аляске 15 августа. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что саммит будет посвящен теме "украинского урегулирования", но делать прогнозы относительно его результатов преждевременно. Он также отметил, что встреча стала возможной после визита в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.