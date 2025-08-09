Российский диктатор Путин уже совершил серьезную ошибку в общении с Трампом. Сейчас он готовит информационную атаку на президента США.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, вероятно, Путин передал послание через Стива Уиткоффа для Трампа. Ему нужно наладить отношения с президентом США.

Читайте также Переговоры пройдут на Аляске: Трамп назвал дату встречи с Путиным

Чего добивается Путин?

Как отметил Болтон, встреча Уиткоффа и Путина длилась около трех часов. С учетом перевода конкретный разговор длился где-то полтора часа. Это не так и долго. Поэтому вряд ли они что-то серьезное обсудили.

Вероятно, Путин передал через Уиткоффа просьбу о встрече с Трампом. Уже дальше было подтверждение, что все состоится.

Говорят, что Путин попросил о встрече. Он знал, что Трамп будет открыт к этому. Путин думал о том, как решить проблему, которую он создал в отношениях с Трампом. Путин зашел слишком далеко. Я обеспокоен, что россияне надеются воспользоваться преимуществом и взять под контроль ход событий. По крайней мере в ближайшей перспективе,

– сказал Болтон.

До сих пор непонятно, специально ли Путин сделал ошибку, обострив отношения с Трампом. Он мог переходить границы, чтобы увидеть, до каких пор ему все будет сходить с рук. Но не стоит отбрасывать вариант, что ему просто было безразлично.

Сейчас российский диктатор хочет наладить отношения. Он начинает рассказывать о мире. Но вряд ли реальные планы Путина изменились.

Он никогда не скажет Трампу, что собирается продолжать войну, пока Украина не станет частью его империи. Путин будет говорить, что хочет мира. Полноценный план мира или промежуточное соглашение могло бы улучшить имидж Путина в глазах Трампа. Но не думаю, что Путин отступил от своих целей. Он осуществляет информационную атаку на Трампа,

– подчеркнул Болтон.

Добавим, СМИ сообщали, что Путин якобы предлагает прекратить войну. Однако для этого Украина должна выйти из Донецкой области. Потом была другая информация. По данным Bild, Уиткофф неправильно понял Путина. Диктатор не хочет идти ни на какие уступки.