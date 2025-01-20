Первые контакты уже начались: когда может состояться встреча Трампа и Путина

Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что телефонный разговор президента США с Владимиром Путиным действительно планируется. Он может состояться в ближайшие дни или недели после инаугурации американского лидера.

Очевидно, что первые контакты уже начались, и в течение следующих нескольких недель можно будет услышать о каких-то результатах. Такое мнение 24 Каналу озвучил профессор экономики университета Кейс Вестернс Роман Шеремета.

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"Также Майкл Уолтц подчеркнул, что для достижения соглашения по украинско-российской войне важно стабилизировать ситуацию на фронте. То есть США тоже будут прорабатывать сценарий с Украиной. Поэтому думаю, что контакты уже приводятся, и мы будем слышать о каких-то результатах в течение следующих нескольких недель", – сказал он.

Встреча Трампа и Путина

Роман Шеремета отметил, что нарративы Трампа по завершению войны в Украине изменились. Перед избранием на пост президента он заявлял, что закончит войну за 24 часа. Сейчас лидер Штатов понял, что ситуация значительно сложнее.

Поэтому прогнозировать относительно личной встречи Трампа и Путина сейчас еще рано. Я не думаю, что она состоится в следующие несколько месяцев. Для этого нужно будет навести предварительные контакты, понять переговорные позиции различных сторон, усилить позицию Украины, и только тогда вести какие-то переговоры, даже говорить о возможной встрече,

– предположил он.

Трамп не пригласил Путина на инаугурацию

Известно, что Дональд Трамп не приглашал Владимира Путина на свою инаугурацию. Профессор экономики университета Кейс Вестернс объяснил, что президент США не сделал бы этого, ведь большая часть его электората – это республиканцы, центристы, которые категорически против России.

Поэтому для Трампа был бы раскол партии, если бы он пригласил Путина. Это был бы удар для его собственного электората. Потому что республиканцы – это также не единая монолитная масса. Там есть разные люди. Центристские республиканцы против Путина. Думаю, что Трамп вполне логично не пригласил Путина, и не пригласил бы его никогда,

– подчеркнул Роман Шеремета.

К слову, на инаугурацию лидера США Дональда Трампа пригласили россиян. Говорится о так называемых "оппозиционерах" из страны-агрессора Михаиле Ходорковском и Андрее Илларионове. О статусе гостя на церемонии оба сообщили в своих соцсетях.