Очевидно, що перші контакти вже почались, і протягом наступних декількох тижнів можна буде почути про якісь результати. Таку думку 24 Каналу озвучив професор економіки університету Кейс Вестернс Роман Шеремета.

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"Також Майкл Волц підкреслив, що для досягнення угоди щодо українсько-російської війни важливо стабілізувати ситуацію на фронті. Тобто США теж будуть пропрацьовувати сценарій з Україною. Тому думаю, що контакти вже наводяться, і ми будемо чути про якісь результати протягом наступних декілька тижнів", – сказав він.

Зустріч Трампа та Путіна

Роман Шеремета зазначив, що наративи Трампа щодо завершення війни в Україні змінилися. Перед обранням на посаду президента він заявляв, що закінчить війну за 24 години. Зараз лідер Штатів зрозумів, що ситуація значно складніша.

Тому прогнозувати щодо особистої зустрічі Трампа та Путіна зараз ще рано. Я не думаю, що вона відбудеться у наступні декілька місяців. Для цього потрібно буде навести попередні контакти, зрозуміти переговорні позиції різних сторін, підсилити позицію України, і тільки тоді вести якісь переговори, навіть говорити про можливу зустріч,

– припустив він.

Трамп не запросив Путіна на інавгурацію

Відомо, що Дональд Трамп не запрошував Владіміра Путіна на свою інавгурацію. Професор економіки університету Кейс Вестернс пояснив, що президент США не зробив би цього, адже велика частина його електорату – це республіканці, центристи, які категорично проти Росії.

Тому для Трампа був би розкол партії, якби він запросив Путіна. Це був би удар для його власного електорату. Тому що республіканці – це також не єдина монолітна маса. Там є різні люди. Центристські республіканці проти Путіна. Думаю, що Трамп цілком логічно не запросив Путіна, і не запросив би його ніколи,

– підкреслив Роман Шеремета.

До слова, на інавгурацію лідера США Дональда Трампа запросили росіян. Мовиться про так званих "опозиціонерів" з країни-агресорки Михайла Ходорковського та Андрія Ілларіонова. Про статус гостя на церемонії обидва повідомили у своїх соцмережах.