На этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, озвучив, что в это время политическая жизнь в Соединенных Штатах замирает полностью.

Трамп стремится к объявлению новогоднего перемирия

Дата 28 декабря, по убеждению политтехнолога, была выбрана именно американской стороной – Трампом. Идя на диалог с Зеленским в праздничный период, лидер США пытается сделать пиар-жест в виде новогоднего мира.

Американский президент, по мнению политтехнолога, хочет продемонстрировать, что это он пригласил Зеленского, с которым проведет разговор и потом скажет, что обо всем с ним договорился. Трамп, как прогнозирует Шейтельман, объявит об этом публично, а потом позвонит Путину и скажет, чтобы тот подписал мирное соглашение и стороны прекратили огонь с нового года.

"Тогда Трамп войдет в историю с таким новогодним миром. Не стал бы он просто ради согласований позиций звать к себе. Серьезно поверить, что Трамп сядет торговаться с Зеленским по поводу Славянска и Краматорска, я не готов. Разве только это будут обсуждать и кому какой процент ЗАЭС принадлежит? Конечно, что нет. Они сядут говорить о том, как заставить Путина сейчас это подписать", – считает Шейтельман.

Заметьте! Зеленский намерен во время диалога с Трампом обнародовать новый 20-пунктный мирный план. Президент США в свою очередь заявил, что пока он лично не одобрит определенные положения, они реализованными не будут. Трамп заверил, что планирует также в ближайшие дни провести разговор с Путиным.

Встреча Трампа и Зеленского: какие прогнозы дают эксперты?