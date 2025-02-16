Команда Трампа будет разочарована: что покажут россияне на встрече в Саудовской Аравии

Представители Дональда Трампа и Владимира Путина вскоре могут встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения завершения войны в Украине. Американцы сразу почувствуют то, с кем они имеют дело.

Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский, отметив, что встреча в Саудовской Аравии не приведет к какому-то серьезному решению по войне. К этому процессу обязательно присоединятся Украина и Европа.

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Россияне "шокируют" американцев

По мнению дипломата, то, что Украину не пригласили на встречу в Саудовской Аравии является хорошим сигналом, украинским представителям там делать нечего. Владимир Зеленский сообщил, что планирует посетить Саудовскую Аравию, но не для встречи с россиянами.

Действующая администрация США никогда не вела переговоры с россиянами, поэтому американским представителям стоит посмотреть на то, как оккупанты будут вести себя.

Ставить условия – это манера россиян, они иначе не могут. Они будут требовать все, а потом еще немножко,

– подчеркнул он.

Веселовский отметил, что американцы и россияне не смогут дойти до какого-то решения по завершению войны без Украины. Даже, если они что-то решат – оно не будет жизнеспособным без нашей страны и Европы.

Между тем российские СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломат отметил, что Рубио не относится к тем американским чиновникам, которые хотят "сдать" Украину, он понимает угрозу российской агрессии.

Это был ознакомительный разговор. Разговор о "первом, втором, третьем" без расшифровки американской позиции, это уже может быть в Саудовской Аравии,

– добавил он.

К слову, журналисты Bloomberg сообщили, что встреча представителей США и России в Саудовской Аравии имеет целью создать основу для возможной встречи Трампа и Путина.