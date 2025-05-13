Готов ли Зеленский говорить в Стамбуле с другими россиянами, кроме Путина: в ОП ответили
- Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, пригласив Путина на личную встречу.
- Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем России, кроме Путина, поскольку встреча на более низком уровне не имеет смысла.
Глава Кремля предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский согласился. Он пригласил Путина на личную встречу.
Пока в Кремле не сообщили, кого именно отправят на прямые переговоры в Турцию. Неизвестно, поедет ли туда сам Путин. Тем временем в медиа пишут, что Владимир Зеленский во что бы то ни стало посетит Стамбул 15 мая, передает 24 Канал.
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В ОП ответили, что будет, если Путин не приедет
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show подчеркнул, что Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем России в Стамбуле, кроме Путина.
Чиновник добавил, что двусторонняя встреча в Стамбуле на более низком уровне не имеет смысла.
По его словам, даже люди с формальным статусом министров вряд ли могут обсуждать фундаментальные вопросы или уполномочены принимать те или иные решения.
Напомним, что Дональд Трамп поддержал идею прямых переговоров между Россией и Украиной. Также он допустил, что тоже может приехать в Стамбул.
По словам его спецпосланника Виткоффа, американский лидер выдвинул Киеву и Москве ультиматум: либо они проводят прямые переговоры и достигают прогресса, либо США выйдут из мирного процесса.