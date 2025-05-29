Кто поедет на вторую встречу с россиянами: в МИД предположили состав делегации Украины

Россия предложила провести вторые прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 2 июня. Оккупанты пообещали, что на этой встрече представят украинцам свой меморандум с условиями для прекращения огня.

Киев еще не дал согласия на вторую встречу в Турции. Украинская сторона требует от Москвы немедленно передать свой документ с условиями, поскольку сама это уже сделала, передает 24 Канал.

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Кто поедет на вторую встречу с россиянами

Во время брифинга представитель МИД Георгий Тихий заявил, что если второй раунд переговоров состоится, то состав украинской делегации будет зависеть от состава российской делегации.

Если оккупанты не изменят состав своих представителей, и он будет таким же, как во время переговоров 16 мая, тогда "можно ожидать, наверное, такого же состава украинской делегации", который был на предыдущей встрече.

Напомним, что в Украине хотят, чтобы Россия заранее передала свой "меморандум". Так, глава МИД Андрей Сибига не видит смысла в том, чтобы ждать понедельника. "Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после 10 дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам", – сказал он.

Тихий в свою очередь отметил, что нежелание Москвы передавать свой документ с условиями свидетельствует об их ультимативном характере.