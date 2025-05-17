В СБУ рассказали, как готовятся к проведению обмена 1000 на 1000 человек

16 мая на прямых переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен должен состояться в ближайшее время.

СБУ начала подготовку к обмену 1000 на 1000 человек

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек.

В частности, СБУ формирует перечень российских военных, которые содержатся в украинском плену и которые могут быть переданы рф.

Кроме того, Служба безопасности Украины вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену. Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.