Трогательная встреча дочери с вернувшимся с передовой пограничником: щемящее видео

Министерство внутренних дел показало трогательную встречу пограничника с дочерью. Отец девочки вернулся домой с передовой.

На опубликованных кадрах видно, как до сих пор сидевшая грустная девочка сразу повеселела и бросилась в объятия отца.

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Как ребенок встречал отца с войны

Разлуку лучше всего компенсировать крепкими объятиями. Трогательная встреча с вернувшейся с передовой дочерью пограничника,

– рассказали в министерстве.

В ведомстве не написали, где прошла встреча, однако без дополнительных объяснений понятно, что девочка, как и отец, очень счастливы.

Трогательная встреча отца-пограничника с дочкой: смотрите видео

Дети впервые за полгода увидели отца

В сети опубликовали видео, как дети радостно встречают отца-военного. Они не видели его полгода. На кадрах видно, что у мужчины двое детей – старшая дочь и младший сын.

Наконец-то ты дома! Сюрприз для нас всех,

– подчеркнула любимая защитника.

Трогательная встреча воина с семьей: смотрите видео

Более того, встречу военного с родными также опубликовали в Госпогранслужбе. Вся семья объятиями встречала пограничника. Видео можно посмотреть по ссылке.