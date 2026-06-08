Иначе Путин этого бы не делал: аналитик сказал, что кроется за визитом Абрамовича в Киев

В мае Зеленский встречался с российским олигархом Абрамовичем в Киеве. Неформальная коммуникация между украинской и российской сторонами продолжается. Чем больше будет посредников, тем больше доказательств будет иметь Украина, что Путин на самом деле не хочет мира.

Об этом в эфире 24 Канала отметил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, добавив, что при любом посредничестве должно быть желание обеих сторон садиться за стол переговоров и достичь мирного соглашения. Иначе никакой медиатор не поможет.

Смотрите также Зеленский впервые раскрыл подробности встречи с российским олигархом Абрамовичем

Россия ищет новые каналы коммуникации

Глава аналитически-адвокационной организации указал на то, что Путин сегодня никак не демонстрирует готовности прекращать огонь. Он также отметил, что для российского диктатора вполне естественно использовать бизнес-контакты для коммуникации.

"Абрамович подходит на эту роль, потому что он тесно связан в том числе и с Украиной, тамошним бизнесом. Я его помню как губернатора Чукотки, это было еще в период Ельцина. Это один из немногих российских олигархов, который сумел совместить олигархическую карьеру частично с государственной в системе управления России и даже международной, он долгое время находился в Лондоне", – напомнил Рыбачук.

Полное интервью Рыбачука: смотрите в видео

По словам главы аналитически-адвокационной организации, эта история вокруг встречи Абрамовича с Зеленским говорит о том, что несмотря на все Путин ищет какие-то контакты, Россия работает над альтернативой духу Анкориджа. Трамп, как заметил Рыбачук, оказался не лучшим союзником для Кремля, чтобы решить украинский вопрос.

И Зеленский в своем письме прямо призвал к двусторонним контактам. Путин подсветил этот контакт (с Абрамовичем – 24 Канал), хотел наверняка уколоть этим Зеленского, но получилось наоборот. Он просто подтвердил, что засылал гонцов и ищет каналы коммуникации,

– объяснил Рыбачук.

Подытоживая, глава аналитически-адвокационной организации заметил, что иметь иллюзии относительно того, что встреча Зеленского и Абрамовича может быть определенным прорывом – не стоит, но следует осознавать, что Россия начинает постепенно готовить другие каналы и схемы достижения мирного соглашения. Потому что иначе, по убеждению Рыбачука, глава Кремля не посылал бы в Киев Абрамовича и не озвучивал об этом публично.

К сведению! Путин на днях заявил, что Зеленский якобы просил о встрече с ним через одного российского олигарха. Впоследствии помощник российского диктатора Ушаков прокомментировал, что действительно в Киев приезжал известный бизнесмен. Впоследствии западная пресса написала, что говорится именно о Романе Абрамовиче.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что Абрамович имеет собственную заинтересованность в том, чтобы переговоры между Украиной и Россией продолжились. Он еще в 2022 году продвигал мирные инициативы и поспособствовал возвращению из российского плена руководства "Азова". По словам политолога, тот хочет снятия санкций, ведь имеет на Западе немало активов. Он убежден, что его визит в Киев – личная игра ради своих целей.

Однако политолог предположил, что Кремль может использовать олигарха для того, чтобы неформально повлиять на Зеленского. Фесенко указал на преимущества Абрамовича, которые кроются в наличии у него широкого круга контактов как в самом Кремле, имея прямую связь с Путиным, так и на Западе.