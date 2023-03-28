Зеленский может приехать в Варшаву в ближайшее время, – польский МИД
Источник:PolskieRadio24.pl
Отношения между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Польши – Анджеем Дудой особенно теплые. Не исключено, что в ближайшее время лидер нашего государства посетит Варшаву.
Во вторник, 28 марта, заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что глава Украины и его государства могут встретиться в Варшаве. Однако когда именно – неизвестно.
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Встречу не будут анонсировать
Как сказал представитель МИД Польши, говорить о чем-то конкретном заранее не стоит. Кроме того, с его слов понятно, что заранее о визите Зеленского в Варшаву не будут сообщать в целях безопасности.
Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности,
– сказал Яблонский.
Вместе с тем он подчеркнул, что Варшава и Киев поддерживают очень интенсивный контакт. Собственно, следует сказать, что Дуда неоднократно встречался и говорил в телефонном режиме с Зеленским от 24 февраля 2022 года – то есть с начала широкомасштабной войны.
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Предыдущая встреча президента Украины и Польши
- В последний раз глава нашей страны Владимир Зеленский и Анджей Дуда виделись в январе во Львове в рамках встречи Люблинского треугольника. Собственно, третьим на этих переговорах был президент Литвы Гитанас Науседа.
- Тогда лидеры государств подписали декларацию, в которой говорится о намерениях Вильнюса и Варшавы продолжать оказывать мощную военную, техническую, оборонную, гуманитарную и другие виды поддержки Украине.
- В частности, во время встречи президент Польши Анджей Дуда заявил, что передаст Вооруженным Силам Украины роту боевых танков Leopard. Очевидно, речь шла о 14 единицах этой военной техники.