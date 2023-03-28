Зеленский может приехать в Варшаву в ближайшее время, – польский МИД

Отношения между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Польши – Анджеем Дудой особенно теплые. Не исключено, что в ближайшее время лидер нашего государства посетит Варшаву.

Во вторник, 28 марта, заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что глава Украины и его государства могут встретиться в Варшаве. Однако когда именно – неизвестно.

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Встречу не будут анонсировать

Как сказал представитель МИД Польши, говорить о чем-то конкретном заранее не стоит. Кроме того, с его слов понятно, что заранее о визите Зеленского в Варшаву не будут сообщать в целях безопасности.

Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности,

– сказал Яблонский.

Вместе с тем он подчеркнул, что Варшава и Киев поддерживают очень интенсивный контакт. Собственно, следует сказать, что Дуда неоднократно встречался и говорил в телефонном режиме с Зеленским от 24 февраля 2022 года – то есть с начала широкомасштабной войны.

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Предыдущая встреча президента Украины и Польши