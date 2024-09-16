Зеленский выступит на Генассамблее ООН: когда это произойдет

В конце сентября в Нью-Йорке пройдет Генассамблея ООН. Известно, что президент Зеленский планирует выступить на ней.

Ранее глава Британского МИДа Дэвид Лемми, комментируя дискуссии о предоставлении Украине разрешения на удары дальнобойным оружием по России, отметил, что разговор по этому поводу продолжится в рамках Генасамблеи. Президент Зеленский будет разговаривать с союзниками.

Смотрите также "Последнее слово за Байденом": у Зеленского сказали, без чего "план победы" нереален

Выступление Зеленского в Генассамблее

Предполагается, что общие дебаты на Генассамблее ООН начнутся 24 сентября и в тот же день там выступит с промоовью президент США Джо Байден. А вот на следующий день – 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава государства отмечал, что во время Генассамблеи представит американскому лидер свой план победы. Зеленский объяснил, что его план содержит 4 основных пункта и один дополнительный.

В нем говорится о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержки, возможности самостоятельно решать, как использовать то или иное оружие и тому подобное.