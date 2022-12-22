Инцидент в Пшеводове и война в Украине: в Польше рассказали, что обсуждали Зеленский и Дуда

В четверг, 22 декабря, Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Встреча состоялась в рамках визита главы Украины в США.

Польский и украинский президенты встретились в аэропорту Жешува. Это произошло при возвращении Зеленского в Украину.

Читайте также По дороге домой Зеленский встретился с Дудой: о чем говорили лидеры

Детали встречи

Во время разговора глава государства назвал Дуду "настоящим другом Украины" и поблагодарил за постоянную мощную поддержку.

Как отмечают, президенты обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и сотрудничество на международном уровне в 2023 году. Кроме того, Зеленский подвел итоги прошлого года, наполненного вызовами из-за войны.

Руководитель Офиса президента Польши по международной политике Якуб Кумох сообщил, что разговор президентов с польской и украинской делегациями длился более двух часов. Лидеры также общались друг с другом тет-а-тет.

Украинская сторона сообщила о том, что услышала в Вашингтоне. Большая часть останется секретной информацией, но сообщение очень оптимистичное,

– сказал Кумох.

По его словам, украинцев заверили, что США и дальше будут стоять рядом с Украиной. Кумох также отметил, что Польша была причастна и знала о переезде Зеленского из Украины в США.

Говорили ли об инциденте в Пшеводове

Чиновник сообщил, что во время тайного разговора тет-а-тет, президенты обменялись информацией о взрывах в Пшеводове. По словам Кумоха, для польских властей самое главное – прояснить эту ситуацию.

Кроме того, Зеленский и Дуда сделали акцент на гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для временных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны.

Зеленский встретился с Байденом: основное