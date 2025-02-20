Зеленский рассказал детали встречи с Келлогом

Владимир Зеленский провел встречу с Китом Келлогом. Он рассказал детали относительно этого.

Украинский президент встретился с Китом Келлогом и считает, что они имели хороший разговор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Зеленского.

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Что известно об этом

Зеленский отметил, что для нас и всего свободного мира важно, чтобы американская сила чувствовалась.

Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности,

– объяснил он.

Украинский лидер в очередной раз повторил, что Украина с первой же секунды этой войны хочет мира, поэтому его нужно сделать надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной.

По его словам, Украина готова к сильной, действительно полезной сделки с Президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности.

Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата,

– подчеркнул президент.

Украинская команда готова к работе в круглосуточном режиме.

Встреча Владимира Зеленского ат Кита Келлога состоялась после того, как Дональд Трамп сделал целый ряд противоречивых заявлений об украинском лидере, которые также показали его приверженность к Владимиру Путину. В свою очередь, заявления Трампа прозвучали после того, как российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии и провели переговоры.

В то время Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В частности, Дональд Трамп отметил якобы невероятно низкий рейтинг Зеленского. По его словам, его поддерживают всего 4% украинцев. Это заявление создало большой резонанс. Его опроверг сам президент Украины и пообещал, что в ближайшее время опубликуют новые рейтинги доверия.

Кроме этого, Трамп также сказал, что Россия уничтожила бы Киев, если бы хотела. Такие заявления лидера США вызвали очень негативную реакцию общества. Кроме этого, с упреками к Зеленскому бросился также и Илон Маск.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп станет президентом мира, а мы приблизились к миру впервые за три года.