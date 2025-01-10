Встреча Зеленского и Мелони: почему так важна для Киева поддержка со стороны итальянского премьера

Президент Украины 9 января прибыл с визитом в Италию, где провел встречу с премьер-министром Джорджией Мелони. Они обсудили вопросы помощи нашему государству со стороны Италии.

По мнению эксперта совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, которое он высказал 24 Каналу, поддержка Украины со стороны итальянского правительства в дальнейшем будет только расти. Также Мелони является влиятельным политиком в Евросоюзе и имеет тесные контакты с Дональдом Трампом и Илоном Маском.

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Была очень убедительной

Краев отметил, что несмотря на внутреннее сопротивление в Италии, Мелони длительное время активно убеждала Министерство обороны, ключевых итальянских производителей и крупные итальянские бизнесы в том, что поддержка Украины является правильной и необходимой для итальянской экономики и политики.

Если в 2024 году мы уже достигли беспрецедентного уровня поддержки со стороны Италии, то в 2025-м она будет еще больше, потому что будет привлечен большой итальянский бизнес,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Джорджия Мелони 4 января встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Это было неформальное общение, которое, по мнению западных СМИ, усилит надежды сторонников Мелони на то, что она станет "главным союзником Трампа в Европе".

В то же время итальянское направление поддержки не так активно освещается в Украине, как других западных государств. Однако это направление имеет большой потенциал.

Напомним, что с 2022 по 2023 год Италия передала Украине несколько батарей самоходных артиллерийских установок. Также было получено огромное количество оборудования для пехоты. Кроме того, итальянцы предоставляют ремонтные комплексы для бронированных машин пехоты.

К тому же Италия как страна НАТО является частью общеоборонительного комплекса Альянса и она специализируется на самоходных артиллерийских установках, пехотном оборудовании. Это как раз, по его словам, тот слой в военной помощи, который США, Великобритания, Франция закрывают Украине лишь частично.

В то же время Италия в лице премьера остается постоянным и надежным союзником Украины. Мелони каждая новая поддержка, новый транш Киеву давались большим политическим боем,

– отметил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".

Она прилагала много усилий, чтобы убеждать своих сограждан, итальянских политиков в необходимости оказания помощи украинскому государству.

Также Джорджия Мелони является одним из ключевых лидеров в Европе вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мелони уже давно является неформальным лидером Южной Европы, которая благодаря премьеру Италии может выступать общим голосом во многих европейских вопросах. Поэтому с какой стороны к этому политику не подойди, увидим в ней огромный потенциал и способность осуществлять мощное влияние,

– отметил Александр Краев.

Напомним, что во время встречи с Мелони в Риме Зеленский обсудил с итальянским премьером помощь страны в защите Украины от российских ударов. В частности в разговоре лидеры говорили о дальнейшем важном сотрудничестве в развитии воздушного щита Украины.