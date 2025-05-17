Смертоносные действия: Фейгин сказал, что может заставить Путина к переговорам

Украина предлагает, чтобы, после переговоров в Стамбуле, состоялись прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Кремлевский диктатор, вероятно, совсем не заинтересован в этом, однако способствовать завершению войны может несколько иное.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что Путин не встретится с Зеленским, ведь считает, что тот якобы ему не ровня. Кроме того, диктатор понимает, что встреча не будет иметь нужных для него результатов.

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Путин хочет быть победителем

Марк Фейгин считает, если бы Путин все же согласился на личный разговор с Зеленским, то она завершилась бы ничем, а это очень невыгодно Кремлю. Лидер России стремится быть победителем в российско-украинской войне, хочет, чтобы Зеленский капитулировал, но, очевидно, этого не случится.

Путин не может позволить себе сказать, что он не достиг никаких договоренностей. Ему нужен результат в свою пользу, а этого не будет. Однако он может встретиться с Дональдом Трампом, но и их разговор, вероятно, ничем не завершиться,

– высказался он.

По словам правозащитника, перспектив для договоренностей пока никаких нет, однако этого можно достичь силой.

Важно, чтобы Украина получила все необходимое оружие, в частности баллистику, чтобы был паритет на поле боя. Также необходимы санкции и эмбарго – полный запрет на пересечение любых энергоресурсов из России в сторону Европы. По Азии, то на покупку российской нефти и газа США могут ввести большие пошлины, чтобы это было не выгодно.

Можно ввести эмбарго и на все товары, запретить гражданам России получать визы и выезжать за пределы российских территорий. Это очень радикальные и смертоносные действия, однако не означает, что они моментально приведут к завершению войны, однако будут гораздо более серьезными, что может подействовать,

– сказал он.

К слову, во время переговоров в Стамбуле Россия не просто повысила ставки, но и озвучила ультиматум: или Украина уступает захваченные территории, или война расширяется. Как заявил журналист Александр Демченко, делегация Кремля имела целью не поиск компромисса, а демонстрацию жесткой позиции перед потенциальной встречей Путина с Дональдом Трампом. Таким образом, переговоры превратились в часть геополитической игры Москвы, а не в реальный шаг к миру.