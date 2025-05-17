Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зазначивши, що Путін не зустрінеться із Зеленським, адже вважає, що той начебто йому не рівня. Окрім того, диктатор розуміє, що зустріч не матиме потрібних для нього результатів.

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Путін хоче бути переможцем

Марк Фейгін вважає, якби Путін все ж погодився на особисту розмову із Зеленським, то вона завершилась би нічим, а це дуже невигідно Кремлю. Лідер Росії прагне бути переможцем у російсько-українській війні, хоче, щоб Зеленський капітулював, але, очевидно, цього не трапиться.

Путін не може дозволити собі сказати, що він не досяг ніяких домовленостей. Йому потрібен результат на свою користь, а цього не буде. Проте він може зустрітись із Дональдом Трампом, але і їхня розмова, ймовірно, нічим не завершитись,

– висловився він.

За словами правозахисника, перспектив для домовленостей поки жодних немає, проте цього можна досягнути силою.

Важливо, щоб Україна отримала всю необхідну зброю, зокрема балістику, аби був паритет на полі бою. Також необхідні санкції та ембарго – повна заборона на перетин будь-яких енергоресурсів з Росії в сторону Європи. Щодо Азії, то на купівлю російської нафти та газу США можуть ввести великі мита, щоб це було не вигідно.

Можна ввести ембарго і на всі товари, заборонити громадянам Росії отримувати візи та виїжджати за межі російських територій. Це дуже радикальні та смертоносні дії, проте не означає, що вони моментально призведуть до завершення війни, однак будуть набагато серйознішими, що може подіяти,

– сказав він.

До слова, під час переговорів у Стамбулі Росія не просто підвищила ставки, а й озвучила ультиматум: або Україна поступається захопленими територіями, або війна розширюється. Як заявив журналіст Олександр Демченко, делегація Кремля мала на меті не пошук компромісу, а демонстрацію жорсткої позиції перед потенційною зустріччю Путіна з Дональдом Трампом. Таким чином, переговори перетворилися на частину геополітичної гри Москви, а не на реальний крок до миру.