Зеленский заявил, что ожидает ответа от Путина на предложение встретиться до конца августа
- Украина предложила России провести встречу лидеров до конца августа.
- Зеленский ожидает ответа от Путина на это предложение.
23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров Киева и Москвы. Украинская делегация предложила российской провести встречу лидеров до конца августа этого года.
В Киеве хотят, чтобы на встрече лидеров присутствовали также президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 24 Канал.
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Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?
27 июля Владимир Зеленский проинформировал Эммануэля Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.
Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы,
– подчеркнул глава государства.
Напомним, что Трамп не исключает трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным. Между тем президент Турции планирует позвонить американскому и российскому коллегам, чтобы выяснить, получится ли их всех вместе с Зеленским собрать в Стамбуле.
Заметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 25 июля заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной и отметил, что Россия и Украина должны сначала наработать договоренности "путем экспертной работы".